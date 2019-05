La emocionante historia de José María, el concursante de 90 años que conmovió en ¿Quién quiere ser millonario?

En una demostración asombrosa de vitalidad y lucidez, a sus 90 años José María se presentó como concursante de ¿Quién quiere ser Millonario? y dejó a atónitos a todos, empezando por Santiago del Moro. Asiduo visitante de la tribuna del programa de preguntas y respuestas de Telefe, el jubilado aceptó el desafío del conductor de contestar desde el atril y se alzó con un premio de 180.000 pesos.

De esta forma, se convirtió en el participante más longevo en coronarse ganador en el ciclo. De entrada, José María contó que va al gimnasio: “Me entreno con todo, meta pectorales, abdominales, de todo. Hago por lo menos 60 abdominales tirado en el piso. No extraño la juventud, estoy joven”.

Casado hace 56 años con Blanca, de 92, el hombre cautivó a la platea con sus anécdotas: “La conozco desde hace 60 años. Estuvimos cuatro años de novios y llevamos 56 de casados. La conocí en el Centro Asturiano bailando tango. Hijos no tuvimos porque no quisimos, tampoco se dio ni quisimos adoptar. Hoy vivimos los dos solos. Ella no quiso venir porque se pone nerviosa y le sube la presión”

“El deporte y la lectura siempre fueron mi afición”, explicó José María. Al final, el jubilado enfatizó: “Estoy súper enamorado. ¡Blanca, sos la pasión de mi vida. Te quiero hasta la muerte!”, concluyó José María.