El llanto de Flor Vigna al recordar el esfuerzo y las enseñanzas de su mamá: "Luchó y me regaló esta forma de pensar"

Muy contenta por su noviazgo con Luciano Castro y por haberse animado a lanzarse como cantante, Flor Vigna hizo un balance y se mostró públicamente muy agradecida con su mamá por siempre haberla acompañado en el camino a cumplir sus sueños.

La cantante contó que en el camino a un show pasó por el mismo lugar por el cual su mamá la llevaba en bici cuando era adolescente para que se tomara el colectivo. Y se emocionó al recordar esos momentos.

"Mi vieja me llevaba en la bici, esas que atrás tienen para llevar al nene chiquito. Mi vieja me decía 'te llevo al colectivo y te lo tomás'. Yo laburaba de chiquita, en la bici atrás. Me dejaba en el lugar... Era el mismo camino para ir a hacer mi primer show", contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

"Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló esa forma de pensar, de renacer todo el tiempo y de desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino". G-plus

FLOR VIGNA DESTACÓ A SU MADRE COMO SOSTÉN PARA CUMPLIR SUS SUEÑOS

Acto seguido, se despidió remarcando que le parecía "utópico" cumplir su sueño de lanzarse como cantante y que lo logró gracias a la lucha de su madre.

"Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló esa forma de pensar, de renacer todo el tiempo y de desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino. Y ayer fue el primer show y salió tan lindo. Y la gente cantaba la canción y todo, yo me siento en una película. Entonces, hacer el mismo camino que yo hacía para que me paguen en negro 50 pesos...", cerró, agradecida.