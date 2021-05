La emoción de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, al sentir las pataditas de su bebé: "La felicidad no me entra en el cuerpo"

Si bien está súper feliz y ansiosa por el nacimiento de su primer hijo con Alberto Cormillot, su esposa, Estefanía Pasquini, está disfrutando muchísimo de cada etapa de gestación. Mes a mes, comparte con sus seguidoras de Instagram sus cambios corporales y sus más profundas reflexiones en lo que se refiere a la maternidad.

Esta vez, la nutricionista posteó un video en el que se pueden apreciar los movimientos de su bebé en camino en su vientre y se mostró súper emocionada al sentir sus "pataditas". "No puedo dejar de compartir esta felicidad que no me entra en el cuerpo", expresó, súper contenta.

"No se cuánto se notará en el video, pero acá en casa nos estamos volviendo locos de amor por cómo lo notamos y sentimos", agregó, remarcando que Alberto también se emocionó al ver el significativo clip.

Antes de despedirse, le habló directamente al bebé que está en camino, Emilio, y celebró estar disfrutando a pleno de su semana número 22 de embarazo. "Me digo cada día que estoy embarazada, es verdad y no puedo creerlo. Me emociona como el primer día, no veo la hora de tenerlo y no parar de mimarlo toda la vida. Tantas personas esperándote para hacerte feliz, Emilio", cerró, entusiasmada.

¡Muy tierna!