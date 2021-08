La emoción de Ángela Leiva tras despedirse de La Academia: "A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte de mi crecimiento personal"

Luego de haberse lucido en la pista de La Academia de ShowMatch, Ángela Leiva decidió dar un paso al costado del certamen y, con lágrimas en los ojos y visiblemente movilizada por esta nueva etapa, la cantante volcó sus sentimientos en la pista.

Acompañada por su partenaire, Jony Lazarte y Brian Lanzelotta (el invitado en la salsa de tres en reemplazo al productor, Francisco Caivano, que tiene covid), Ángela se sinceró ante las cámaras: “Ya estaba llorando desde antes de entrar. La pasé muy bien acá. De verdad, no tengo palabras”, comenzó diciendo.

“Gracias, de verdad. Se me complicaba mucho y es una decisión muy difícil, aunque no parezca. Es como si tirara todo por la borda, pero no es así. A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte de mi crecimiento personal. Estuve muchos años de mi vida sin tomar decisiones y la padecí”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Me gusta venir, disfrutar, y la verdad no estoy al 100% como mis compañeros. Eso me hace estar en desventaja. No quiero faltarles el respeto ni a ellos, ni a ustedes, ni a la producción”.