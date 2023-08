Emilia Mernes causó una revolución con sus nuevas fotos: la respuesta de Duki

Emilia Mernes posteó en Instagram una producción de alto voltaje luciendo una pícara microbikini. Al ver las sensuales imágenes, su novio, Duki, no pudo contenerse y le dejó un picantísimo mensaje.

A la artista se la ve luciendo una microbikini estampada en diálogo con unos anteojos de sol. Lo que más llama la atención son sus dos trenzas tirantes y larguísimas, que dejan al descubierto su figura.

"Nah, bueno... Mi amor... Ese burrómetro no fue a la escuela", le firmó Duki, junto a un montón de emojis que simulan estar enamorados, comentario que recibió un montón de likes por parte de sus seguidores. ¡No se contuvo!

EMILIA HABLÓ A FONDO DE LA ROTURA DE SU PANTALÓN

Activa en el canal de difusión de Instagram, Emilia les contó a sus fanáticos cómo vivió el percance, que se hizo viral en redes sociales.

"No saben lo que me pasó ayer. Tengo mi primera anécdota iconic, súper humillante, en el escenario".

"Estaba terminando la segunda canción Perreito salvaje y vieron que dice 'me encanta que le demos hasta abajo'. Cuando doy hasta abajo escucho prrrrm. Se me rompió el pantalón, justo en la parte del culo".

"En pleno show quedé en ogt. Lo 'positivo es que solo me vieron los músicos y no el público".

"Nunca me había pasado algo así. Y pensé '¿qué hago ahora?'. Tenía que resolver rápido. Empiezo a recular y voy caminando tiesa hasta el cambio rápido, que es como un camarín que está al lado del escenario".

"Ahora es gracioso, pero ayer me quería mword. Resulta que me cambio súper rápido y salgo a pedirles disculpas a la gente que me tuvo que esperar 2 minutos".

"Les fui sincera y les conté que se me rompió el pantalón y quedé en culis. Se rieron y todo bien, por suerte. La gente de Coruña es un amor", contó Emilia, tomando con humor el percance fashion.