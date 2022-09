Emanuel Ortega sorprendió en vivo a Julieta Prandi en el Día de los Novios

El romántico saludo de Emanuel Ortega a Julieta Prandi por el Día de los Novios sorprendió por completo a la conductora de Es por ahí, que se quedó impactada de amor al ver el video que le había enviado su pareja.

"Quiero aprovechar para mandarle un beso muy grande a una mujer increíblemente hermosa por dónde se la mire. Reúne un montón de cualidades, dones, características que suele costar bastante encontrar en una persona", afirmó el padre de Bautista e India, fruto de su matrimonio con Ana Paula Dutil.

"Para vos, Julieta, y todos los que hacen Es por ahí, un beso muy muy grande", cerró Emanuel su mensaje a Julieta.

Sonrojada, Prandi respondió embelesada: "Lindo, mi amor. Qué cosa más linda, mi amor".

"Es tímido, de verdad. Si supieran lo que le cuesta decir una cosa así en cámara. No sé cómo accedió, no sé cómo lo lograron. No lo sé", continuó la ex de Claudio Contardi, con quien fue madre de Rocco y Mateo.

Para concluir, Julieta Prandi miró a cámara y correspondió el galante gesto de Emanuel Ortega a dos años de iniciado el romance: "Mi amor, feliz día. Te amo. Hacés que mi vida sea todos los días más linda y más fácil".

EL INSÓLITO AGRADECIMIENTO DE EMANUEL ORTEGA AL PROGRAMA DE JULIETA PRANDI

Por otra parte, Emanuel Ortega les hizo un fuerte agradecimiento a los compañeros de Julieta Prandi en Es por ahí.

"Quiero agradecerles porque es ahora a través de ustedes que estoy informado de que existía el Día de los Novios", se sinceró entre risas el cantautor de hits súper melosos.

"Yo no sabía", cerró Emanuel Ortega antes de halagar a Julieta Prandi.