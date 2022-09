Eliana Guercio reaccionó con firmeza cuando le preguntaron por Camila Homs y el escándalo con Tini Stoessel por Rodrigo de Paul

De regreso a la Argentina tras la incorporación de su marido Sergio "Chiquito" Romero al club Boca Junior, Eliana Guercio habló del explosivo noviazgo de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel luego de la separación con Camila Homs.

Siendo parte del clan de las mujeres de los futbolistas, la exvedette le dijo al notero de Socios del Espectáculo que conoció a Camila cuando era pareja de Rodrigo, pero se negó a meterse en la polémica sobre los supuestos desplantes que habría sufrido Tini por algunas mujeres de los futbolistas.

"Se dice que a Tini las esposas de los futbolistas mucho no la aceptaron porque todas eran más del fandom de Camila", le dijo el notero a Guercio. G-plus

LA FIRME REACCIÓN DE ELIANA GUERCIO CUANDO LE PREGUNTARON POR HOMS, DE PAUL Y STOESSEL

Notero: -Con Camila Homs y Rodrigo de Paul, ¿tenías vínculo? ¿Ustedes se conocieron?

Eliana Guercio: -Nos conocimos en Playa del Carmen, después de la Copa América Centenario. Son divinos.

"No me puedo meter en matrimonio ajeno", reaccionó Eliana, sin querer entrar en conflictos. G-plus

Notero: -¿Las chicas (esposas de los futbolistas) son de tomar partido? Vos las conocés. Se dice que a Tini mucho no la aceptaron porque todas eran más del fandom de Camila.

Guercio: -No, no, no. No me puedo meter en matrimonio ajeno.

Notero: -Siempre se habló de que las mujeres de los futbolistas eran reticentes con las que se sumaban, nuevas.

Guercio: -No hubo mucha nueva en mi camada. Se mantuvieron siempre las mismas, no hubo ninguna reticencia. A todas siempre nos acompañaron las ganas y el compromiso de acompañar a nuestros esposos, con la familia y el disfruto total. Entre nosotras nunca hubo un problema.