Eliana Guercio cruzó con furia a un cronista: "Me corres con una cámara cuando me ves mal"

Eliana Guercio volvió a Argentina acompañando a Sergio “Chiquito” Romero que hace unos meses firmó como arquero de Boca Juniors, y se convirtió en panelista de El Club del Moro tras la salida de Catherine Fulop, pero este martes tuvo un duro cruce con un cronista de LAM.

Alejandro Castelo encontró a la ex vedette a la salida de la radio, y ella lo recibió “con la peor de las ondas”, al punto que huyo a las corridas de la cámara y luego lo encaró, muy frontal, desde su camioneta.

“No quiero hablar ahora, gracias”, dijo Eliana cuando Castelo la saludó en la vía pública. Como el cronista insistió, ella se puso de peor humor: “Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero hablar”, le dijo.

EL DURO CRUCE DE ELIANA GUERCIO CON UN CRONISTA DE LAM

“Perdón... pero estoy sorprendido, ¿pasó algo? ¿Estás enojada, estás molesta por algo?”, le preguntó el cronista a Eliana mientras la seguía por la calle. “No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al... ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar?”, le reprochó ella.

“No, no, me sorprendió tu respuesta, porque dijiste: ‘Ay, chicos...’”, insistió Castelo, y entonces Guercio ensayó una explicación. “Porque te estoy avisando que me tengo que ir urgente”, dijo ella entrando al garaje donde tenía su camioneta.

A la salida, ella detuvo la camioneta , aunque el camarógrafo siguió grabando apuntado para otro lado. “Yo no te voy a decir descalificativos. Yo veo esto en cámara y va a hablar de ustedes dos como personas. Yo no los conozco, los voy a conocer ahora”, se la escuchó decir a Eliana.

ALEIANA GUERCIO RECIBIÓ DE MUY MAL HUMOR A UN CRONISTA

“Te pregunto qué te hicimos, no sé qué te hicimos, me acerqué para saludarte...”, se excusó Castelo. “Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mí, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea”, reiteró la ex vedette.

“Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de m… eso. Son una m…. Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa”, justificó Guercio, mientras su malhumor se acrecentaba.

“Yo no te vi mal a vos”, le reiteró el cronista. “Te lo estoy diciendo que estoy mal. No me podés seguir”, dijo ella, que arrancó la camioneta ante los bocinazos. En el piso, Yanina Latorre y las “angelitas” especularon con que la ex vedette estaría molesta con De Brito por no haberla convocado para la nueva temporada de su ciclo.