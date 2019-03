No fue un comienzo como cualquier otro. En el arranque de El gran premio de la cocina, Carina Zampini se dirigió al público para comunicar la decisión que tomó la producción con uno de los participantes del programa.

"Antes de comenzar queremos repasar una situación que se vivió ayer", adelantó la conductora, previo a mostrar unas imágenes en las que Eladio tiene una discusión con el resto de sus compañeros por una reprochable actitud que tuvo con Guadalupe.

Carina Zampini: "Por su conducta inapropiada y por sus comentarios fuera de lugar (a la concursante Guadalupe), la producción decidió desafectar a Eladio de la competencia". G-plus

"Eladio vive haciendo comentarios innecesarios constantemente que yo no soporto más. Trato de ignorarlo pero me supera, no puedo más", argumentó la joven, angustiada por el mal momento que vivió con el otro cocinero amateur.

Fue entonces que Zampini hizo un anuncio ante las cámaras: "Por su conducta inapropiada y por sus comentarios fuera de lugar, la producción decidió desafectar a Eladio de la competencia y el lunes vamos a tener la incorporación de un nuevo integrante para el equipo verde".

Guadalupe: "Me siento bien ahora, estoy tranquila. Estoy súper agradecida con mis compañeros y toda la gente de la producción que me hicieron sentir muy bien y muy acompañada". G-plus

Tras sus dichos, Guada se mostró feliz con la resolución: "Me siento bien ahora, estoy tranquila. Estoy súper agradecida, no sólo con mis compañeros (del equipo verde) sino con los del equipo rojo que se portaron muy bien conmigo. También a toda la gente de la producción que me hicieron sentir muy bien y muy acompañada", expresó.