Edith Hermida con todo contra Susana Giménez por sus declaraciones en Uruguay: "Es peligrosamente bruta; me parece gagá o ridícula"

Ya recuperada del Covid-19, Susana Giménez dio una entrevista en Uruguay para Ismael Cala donde, como ya es su costumbre, dio que hablar. Edith Hermida fue una de las voces más críticas por sus frases sobre la vacunación y la carga impositiva en nuestro país.

“Mirá si te escucha la AFIP argentina; por suerte yo me hice uruguaya”, soltó la conductora cuando el periodista destacó que se había convertido en una mujer millonaria, lo que hizo que la panelista la critique.

“Yo me pregunto si todas estas cosas que dice no tienen un costo. Le preguntaría a la gente si la siguen queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, si la siguen bancando”, empezó diciendo.

“Ella, por ejemplo, dice ‘yo sentía que no me podía contagiar porque tengo puesta la vacuna Pfizer’ y eso es equivocado 100%. No tiene nada que ver. O sea, es bruta Susana. Yo también lo soy, pero Susana es peligrosamente bruta”, señaló, picante.

“Todo lo que dice es antipático”, siguió. “Hay que ver si la gente si tiene empatía. Yo lo veo y me da bronca. Yo la escucho y digo ‘¿cómo puede decir estas cosas?’. Me parece o gagá o ridícula”, concluyó, picantísima.