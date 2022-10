Edith Hermida habló del incómodo momento que vivió con China Suárez y Rusherking: "Nos cortaron el rostro mal"

Siempre dispuesta a dar su opinión, Edith Hermida acusó a China Suárez y Rusherking de haber destratado al equipo de Bendita, programa del que forma parte.

Muy picante, la panelista reveló qué pasó cuando se cruzaron con la parejita del momento en un reconocido bodegón porteño.

Y explicó que se acercaron a saludarlos re buena onda y que ellos, en cambio, tenían "cara de velorio"; pocas ganas de conversar con el equipo.

EDITH HERMIDA APUNTÓ CONTRA CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

"Yo voy siempre a ese bodegón. Para mí, estábamos un poco fríos para ir a saludarlos, pero Lola Cordero dijo 'vamos ahora'. Fuimos y vi a Silvia, la manager de Rusherking, y me di cuenta de que el horno no estaba para bollos".

"La China tenía una cara que se la pisaba... Estaban como metiéndose las sillas. Nos cortaron el rostro mal". G-plus

"La China tenía una cara que se la pisaba... Estaban como metiéndose las sillas. Nos cortaron el rostro mal. Le dije a Silvia '¿no hay onda?' y me dice que no. Nos fuimos y me lo llevé a Horacito. No dijeron ni 'hola'. Rusherking me cae re bien, es divino, súper humilde pero tenían unas caras de velorio...", reveló Edith en diálogo con Socios del Espectáculo sobre el incómodo momento que vivieron con la pareja.

¡Tremendo!