Edith Hermida fulminó a la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara: "Es una conventillera y no sabe defenderse, dudo de todo lo que dice"

En Bendita, Beto Casella presentó un informe sobre la intensa discusión que protagonizaron la China Suárez y Yanina Latorre y que la panelista de Los Ángeles de la Mañana reprodujo luego en el ciclo de eltrece. A la hora de las opiniones, Edith Hermida se despachó con tremendas definiciones sobre la actriz, de la que aseguró que “es una conventillera que no sabe defenderse” y a la que no le cree nada.

“Hay minas a las que les gusta meterse en las parejas, empiezan con coqueteo y molestan”, comenzó diciendo Any Ventura tras la emisión del informe. Cuando el psicólogo Gabriel Cartañá le aclaró que eran los maridos, y no las terceras, los que rompían el compromiso, ella retrucó: “pero hay terceras que meten cizaña”.

Más sobre este tema Tremenda frase de Yanina Latorre a la China Suárez: "Sos mala persona, no estuviste en el velorio de tu papá" Mariana Brey, al hueso contra la China Suárez: "No se va a poder sacar el título de robanovios"

“A mí me cuesta creer que en los tiempos que corren con las viralizaciones y todo lo que ha ocurrido que la China Suárez haga ese tipo de cosa. Me parece rarísimo”, intervino Edith Hermida. “Por un lado, yo entiendo la defensa que hace Yanina, lo que pasa es que ella lo hace como personal, quizá por haber sufrido una infidelidad de su marido. No puede ponerse en contra de todas las mujeres y atacarlas”, agregó la panelista antes de dedicarle unas palabras a la actriz.

“Ahora, la China Suárez es una conventillera. No sabe defenderse y si no sabés defenderte, dudo de todo lo que decís. Siempre. Es mentirosa, ya ha mentido en varias oportunidades como cuando hablaba sobre la palta. Siempre niega y después es verdad”, concluyó Edith Hermida en Bendita.