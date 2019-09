Duro veredicto de Angie Balbiani sobre la 'traición' de Puli Demaría con China Suárez: "Esa foto es innegable"

El escándalo protagonizado por China Suárez, la DJ Puli Demaría y Pampita sigue sumando capítulos. La polémica se volvió el comentario obligado de los programas de espectáculos.

“Esta foto es la más fuerte. ¿Sigue siendo socia del club de amigas?”, le preguntó Jorge Rial en Intrusos a Angie Balbiani, integrante del círculo íntimo de la modelo, al ver la imagen de la actriz de ATAV cachete con cachete con la panelista de Pampita Online.

"Para mí no es una traición, pero es algo que yo no haría. Me parece que sí es una traición para el fandom de Pampita". G-plus

“Calculo que sí… Tenemos un chat, pero tiene épocas. Por lo general se usa para hablar de chicos. Es muy guarango el nombre… No hay ninguna baja, no se indemnizó a nadie, seguimos siendo las mismas”, comentó Balbiani, con humor.

“Para mí no es una traición, pero es algo que yo no haría. Me parece que sí es una traición para el fandom de Pampita. Los fans de Carolina y de Eugenia son muy fanáticos y no conciben un gris”, explicó la periodista.

Marcela Tauro también dio su opinión sobre lo sucedido. “Esto no sería traición si es una sola foto (para el canje). Ahora ya esto...”, dijo, en alusión a las nuevas imágenes que aparecieron de la China con Demaría, muy cariñosas. Y el veredicto de Balbiani fue rotundo: “Es innegable esta foto. Es innegable”, fue la sentencia de Angie.