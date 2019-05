Duro cruce entre Sandra Borghi y Agustina Kämpfer por el hostigamiento de militantes a una periodista de TN

La presentación que Cristina Fernández de Kirchner hizo de su libro, Sinceramente, en la Feria del Libro desató pasiones dentro y fuera del predio de La Rural. Así fue que el jueves por la noche un grupo de militantes kirchneristas rodeó a la periodista de TN y eltrece, María Eugenia Duffard, al punto de no permitir que pudiera hacer la cobertura del evento.

El debate respecto a ese episodio se trasladó a Nosotros a la Mañana y provocó un fuerte cruce entre Sandra Borghi y Agustina Kämpfer en vivo, en pleno testimonio de la periodista de la señal de noticias. Indignada por el mal momento que pasó su colega, la coconductora se manifestó contra los militantes que le impidieron trabajar a Duffard: “La intención de esta gente es la agresión en si misma. Ellos querían taparle lo que estaba diciendo y agredirla para que la gente lo vea. Es un nivel extremo de intolerancia”.

En ese momento, la expareja de Amado Boudou intervino: “Todos saben que yo adhiero a la línea de pensamiento política de las personas que estaban ahí presentes. Sin embargo, me parece absolutamente repudiable lo que hicieron. Sobre todo teniendo en cuenta que ella es una trabajadora. Pero no me parece justo englobar a todo un movimiento político, y a alrededor de 25.000 personas en La Rural, en este grupo de personas que a mí...”.

Borghi: -No es un grupo. Te puedo relatar cada una de las marchas…

Kämpfer: -Pero siempre son pocos.

B: -Te puedo relatar cada una de las marchas…

K: -Sandra, son diez personas inadaptadas.

B: -No son diez personas.

K: -Bueno, ahí yo estoy viendo alrededor de diez personas.

B: -Nunca te pasó, Agustina.

K: -No importa, pero no necesito que me pase para entender que se siente horrible o ser solidaria con la periodista que estaba ahí presente.

B: -Preguntale a Maru Duffard si eran diez. Son un montón.

K: -No necesito haber estado ahí mismo en carne propia.

B: -Son intolerantes.

K: -La expresidente en el día de ayer incluso dijo que no quería ni que silben. Es lamentable entonces que las personas que adhieren a Cristina Kirchner al punto de ir a presenciar el lanzamiento de su libro, no solamente silben, sino que insulten a una persona que está desarrollando lo mejor que puede su trabajo, para el medio que trabaja.

B: -Ahora, te quiero decir algo, Agustina, y sumar a Maru a esta discusión. No son diez, no son 20, no fue ayer. Es siempre, son todos y son intolerantes.

K: -No son todos. (…) Le ha pasado lo mismo a periodistas de C5N cubriendo marchas antikirchneristas. Cuando hablamos de grieta tenemos que hablar de conductas que tienen un punto de encuentro idéntico en lugares completamente disímiles en lo político.

Pasado ese punto, Sandra Borghi y Agustina Kámpfer mantuvieron sus posturas, pero se concentraron en escuchar a María Eugenia Duffard.