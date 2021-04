Durísimo ataque de Verónica Ojeda a Rocío Oliva tras su escandaloso cruce con Cabak: "Ella está acostumbrada a sacar maridos"

La escandalosa separación de Horacio Cabak con Verónica Saldato sigue sumando capítulos día a día. Ahora, luego de que Rocío Oliva saliera furiosa en Polémica en el bar para desmentir ser la tercera en discordia (su nombre sonó junto al de otras mujeres) y apuntar directamente contra su excompañero, ahora Verónica Ojeda lanzó un fuerte mensaje.

“Hola. Decile a Mariano Iúdica que Oliva está acostumbrada a sacar maridos. Ella se acostó con pareja cuando estaba conmigo, ese momento Diego Maradona”, fue el mensaje que la expareja del Diez, con quien tiene a Dieguito Fernando, le mandó a la producción del programa de América.

“Se acostó en mi casa y en mi cama cuando vivía en Dubai. Y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en el 2013. Y que lo desmienta, no lo puede desmentir porque es verdad”, cerró, visiblemente furiosa, sobre la última novia conocida de Maradona.

Horas antes –y pese a que Cabak ya había despejado las dudas sobre su relación con Rocío, remarcando que solo los unió un ben vínculo profesional- Rocío había pedido la palabra: “Necesito que lo aclare Horacio Cabak, pero no me conformo porque me parece que está tirando para todos lados porque ayer fue Belén (Lanosa) y hoy Rocío. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano”, agregó Rocío. “Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo y no puedo pelearme con él por algo que no hice. Leo que dicen que me metí con un tipo casado, es una locura, una aberración. Es muy feo de lo que estamos hablando”.

“La mujer da los nombres y porque algo hay, porque algo pasa. ¡Que Horacio Cabak le diga un nombre y se termina el tema acá! No podemos estar ensuciando gente, solo le pidió disculpas a su mujer y sus hijos”, culminó la joven, sin filtro.

