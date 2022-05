Durísimo análisis de Walter Queijeiro sobre Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "Me sorprendió para mal"

Luego de convertirse en el último eliminado de El Hotel de los Famosos, Walter Queijeiro analizó su paso por el reality y apuntó sin filtro contra Chanchi Estévez, uno de los líderes dentro del programa.

Indagado por el exfutbolista, Walter se sinceró: “Me sorprendió negativamente. No puedo entender por qué hace lo que hace. Yo hablé con dos personas que lo quieren y me dijeron que es cuestión de él”, comenzó diciendo en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Pero lo entiendo porque al menos que quiera ser el gran malo de la Argentina, esto no puede jugarle a favor. En redes no lo quiere nadie. Me llama la atención la cantidad de mensajes en su contra. Nadie lo apoya”, agregó, tajante.

Y cerró, picante: “Todo lo que sea pararme en la vereda de enfrente de Chanchi Estévez, a mí me favorece en términos de imagen. Chanchi se va a tener que arreglar cuando salga, se le va a complicar”.