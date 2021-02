Dura respuesta de Nicole Neumann sobre si tomaría un café con Ángel de Brito: "Cuando se trasciende un límite, hay cosas que no cambian"

Luego de más de un año de fuertes cruces de declaraciones en las redes sociales y en algunos programas de televisión con Ángel de Brito, Nicole Neumann optó por mandarle una carta documento para pedirle que se retracte por sus "expresiones injuriosas" en Twitter y en una nota de Hay que ver, espacios en los que el conductor de LAM la criticó como panelista y deslizó que ella le había sido infiel a Fabián Cubero.

Segura de su accionar y sin respuesta de Ángel porque se encuentra de vacaciones, la modelo le dio una nota a Intrusos en la que dio detalles de su arremetida legal. "Todo tiene un límite. Rafa (Cúneo Libarona) es amigo, no le gustó nada lo que leyó y me dijo 'acá hay que hacer algo'. Entonces, yo le dije 'dale para adelante'. ¿Qué me gustaría que pase? Que haya más humanidad", expresó Nicole, sin ánimo de ahondar en el tema.

Tras advertir la firme postura de la modelo, Rafael Juli, el notero del programa de América, le preguntó: "Si te (Ángel) invita a tomar un café para arreglar la situación, ¿vos accederías?".

"Todo tiene un límite. Rafa Cúneo Libarona es amigo, no le gustó nada lo que leyó y me dijo 'acá hay que hacer algo'. Entonces, yo le dije 'dale para adelante'. ¿Qué me gustaría que pase? Que haya más humanidad". G-plus

Y ella respondió dejando entrever su negativa: "Mirá, hay cosas que cuando se trasciende cierto límite, es porque ya te marca los valores, cómo se maneja una persona, y me parece que esas cosas no cambian. Hay cosas que ya no".

Dando por terminado el tema, el cronista acotó: "Un café no arreglaría nada". Ante ese bocadillo, Nicole Neumann concluyó, dubitativa: "No sé. Nunca se sabe".