Dura réplica de Dalma Maradona contra las "mamis" que juzgan la crianza de Roma: "En vez de criticar, pasen tiempo con sus hijitos"

Hoy más que nunca, criticar al otro a través de las redes sociales parece estar a la orden del día. Y cuando el tema es la crianza, la masa anónima de las redes parece afinar la puntería de sus dardos y salir a "matar" virtualmente.

Como joven mamá y persona pública, Dalma Maradona es de aquellas que reciben comentarios a montones. Y entre muchos mensajes cariñosos, también se cuela algún palito o juicio en relación a cómo se maneja con su hijita Roma.

Cansada de tener que leer opiniones que no suman, la actriz se descargó en sus historias de Instagram con un fuerte mensaje dedicado a "las mamis".

"¡Qué jodido las mamis que no piensan como otra mami y tiran caca! Yo cuento mi experiencia porque tengo mil mensajes privados pidiéndome que lo haga. Eso no indica para nada que sea una verdad absoluta... ¡Repito sin parar que cada madre hace lo que puede, incluyéndome!", arrancó la hija de Diego.

Y agregó: "Así que, si piensan que lo que hago no les gusta/sirve... no me lean más. Y en vez de criticar, pasen tiempo con sus hijitos que crian tan diferente a como yo lo hago..."

Pero Dalma todavía tenía muchas cosas para decirle a esas mujeres. Y compartió un comentario que recibió a partir de su historia, de parte de una usuaria experta en crianza.

"Algo que debería suceder a partir de la maternidad es exactamente lo contrario: no juzgar a otras mujeres en ese rol. Cada una encontrará su manera de maternar, la que le vaya bien en cierto momento de su vida y de sus hijos/as. No es una ciencia exacta ni de verdades absolutas. La única regla es mamá/papá felices y confiados igual a bebé feliz. Lo demás es adorno".

Luego, la actriz sumó la captura un mensaje que le mandó su marido, Andrés Caldarelli: "Ignorar. No dar más entidad a la caca".

Los juicios del resto de las mujeres afectan mucho a Dalma, que definió a su marido como "más inteligente" que ella, al no verse afectado por comentarios ajenos a su vida. "Pero siento que tengo que contribuir a parar la caca en las redes que no suma nada y las hace perder tiempo sagrado de sus hijitos...", continuó.

"Y a las mamuchas que me leen con amor, ¡acá estoy para lo que necesiten y las pueda ayudar!", continuó Dalma, que concluyó su hilo de historias con una reflexión.

"¡Recibo tantos mensajes hermosos, que yo siempre sigo aprendiendo y me encanta! Estas mamuchas que me escriben que tienen a su hija con síndrome de Down o a su hijo con autismo y que son juzgadas y reciben críticas... ¡Lo mío es una pavada al lado de ustedes! Las admiro mucho, mamuchas hermosas", cerró.