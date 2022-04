Dura opinión de Kate Rodríguez sobre la salida de Silvina Luna de El Hotel de los Famosos: "Los que la abrazaban estaban robando cámara"

Kate Rodríguez lanzó una dura opinión en El Debate de El Hotel de los Famosos sobre quienes consolaron a Silvina Luna por la repentina salida del programa debido a su estado de salud.

“Vos Kate te quedaste ahí en la cama cuando ella se iba, ¿por qué no fuiste a despedirla?”, le preguntó Rodrigo Lussich y la exparticipante del reality respondió: “Todas las personas que estaban ahí abrazándola estaban robando cámara”.

“Ellos no estuvieron cuando ella se sentía mal, yo tuve una conversación momentos antes de que pasara eso y no la voy a hacer pública. Lo que pasa es que garpa decir que yo me quedé ahí porque soy mala persona”, sentenció Kate contundente.

KATE RODRÍGUEZ MANDÓ AL FRENTE A SUS EXCOMPAÑEROS QUE CONSOLARON A SILVINA LUNA ANTES DE SU SALIDA

“Cuatro horas antes ellos estaban planeando votar a Silvina para que se enfrentara a Matilda y después le decían ‘amiga te amo’, no se entiende”, dijo indignada en el programa de eltrece.