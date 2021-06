Dura definición de Fede Bal sobre Alex Caniggia por su salida de Masterchef: “No tiene cultura del trabajo”

Fede Bal llegó a los medios de la mano de sus padres, pero de allí en más se hizo una carrera artística por sí mismo, ganó una edición de Bailando por un Sueño, dirigió obras teatrales e incluso protagonizó tres películas. Con todo este currículum a cuestas, el joven no dudó en afirmar que a Alex Caniggia le falta “cultura de trabajo”, tras negarse a participar de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 por estar “cansado”, según su representante.

“No le importa nada a Alex. Yo lo quiero mucho, tenemos un vínculo divertido, pero no tiene la cultura de tener un laburo, respetar un contrato y mantener un trabajo”, dijo el conductor de Masterchef After Hour, el micro digital en el que los participantes eliminados compiten por un premio consuelo. “Siempre se plantó así en la tele, con ese discurso, siendo el rebelde, que no le importa lo que piensen de él”, agregó, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

“El formato lo abrazó tanto que la gente se encariñó con su personaje del ‘emperador’, pero un personaje que era difícil de sostener ante la posibilidad de caer”, agregó Fede Bal. “Llegó a un punto con personajes que cocinaban mejor que él. Y yéndose así mostró que era medio insostenible ver al emperador caer, era más acorde esta salida al personaje que armó”, concluyó el actor sobre la decisión de Alex Caniggia de abandonar de abandonar MasterChef Celebrity 2.