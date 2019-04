El dulce mensaje de Cinthia Fernández a Baclini en su primer aniversario de novios... ¿con palito para Defederico?

La panelista de LAM y su pareja festejaron un año de amor en un coqueto hotel, donde no faltaron las sorpresas.

Luego de ponerle punto final a su matrimonio con Matías Defederico (con quien tuvo a sus hijas Charis, Bella y Francesca), Cinthia Fernández rehízo su vida de la mano de Martín Baclini, con quien se la ve muy mimosa en las redes y en cada evento al que se presentan.

En esta oportunidad y por motivo de su primer aniversario como novios, la panelista de Los Ángeles de la Mañana recurrió a Instagram para compartir con sus seguidores los sentimientos que la unen a su pareja: "¡Feliz año juntos! ¡Por una eternidad así!", comenzó diciendo la enamorada mujer.

"Gracias por hacerme conocer el amor, por hacerme la persona más feliz de todas. Somos eso, amor puro, no hay otra explicación. Mi conexión única, mi ángel mágico". G-plus

"Gracias por hacerme conocer el amor, por hacerme la persona más feliz de todas. Somos eso, amor puro, no hay otra explicación. Mi conexión única, mi ángel mágico. No me alcanzan palabras para decirte mi TE AMO. ¡A celebrar! @martinbaclini", agregó... ¿con palito incluido a Defederico?

Por su parte, Baclini publicó la sorpresa que le preparó Cinthia para la ocasión: la frase te amo con pétalos de rosa, un globo con la frase "feliz aniversario, amor mío", otro con la forma de un uno (por el primer aniversario de novios que celebran) y otros con diseño de corazones. La noche de aniversario fue con cena incluida en un lujoso hotel de Buenos Aires. Y mucho amor.

Fotos: Capturas de Instagram Stories.