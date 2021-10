La dulce foto de Ricky Montaner mimando la pancita de Evaluna, embarazada de su primer hijo

Felices por el gran momento que viven Evaluna Montaner (24) y Camilo (27) al compartir que esperan a su primer hijo (y la euforia que despertaron en sus seres queridos y seguidores al dar la primicia a través de su nuevo tema llamado Índigo), Mau compartió la postal más dulce junto a su hermana.

“Índigo”, escribió el cantante en su cuenta personal de Instagram y acompañó sus palabras con una foto en la que se lo ve a puro mimo con la futura mamá y apoyado sobre su incipiente pancita.

Otras de las personas que ya forma parte del clan que también rompió en llanto al conocer que su cuñada se encuentra en la dulce espera es Stefi Roitman, la novia de Ricky: “Llorando a mares”, escribió en Instagram Stories.

Más sobre este tema La felicidad de Ricardo Montaner tras enterarse que Evaluna espera a su primer hijo con Camilo: "Nos explota el corazón de felicidad"

Y cerró en otro posteo: “No puedo con la emoción y la sensibilidad estos días. De por sí, soy la más sensible del mundo… y ahora, no sé. Esta época está como más explotada aún, de piel de gallina y lágrimas en los ojos”.

¡Pura felicidad!

Foto: Captura de Instagram