Duki apareció en silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: "Tuve un pequeño accidente en el pie"

Activo en las redes sociales, Duki encendió la alarma al compartir un video en Instagram Stories en silla de ruedas, tras su arribo a México, país al que fue de gira.

"Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100", informó el popular trapero en su red.

Sin detener los shows y bien de salud, Duki agregó, mientras lo trasladaban en silla de ruedas: "Estamos yendo en estas, pa, en silla de ruedas. Ya supiste. Los amo. Nos vemos a la noche. Colta".