Drástica decisión de Morena Rial tras su accidente: "¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?"

Ayer Morena Rial chocó en la Avenida General Paz y no tardó en mostrar sus suspicacias sobre el accidente. A la noche estuvo en Polémica en el bar donde contó que decisión tomó sobre su hijo, Francesco, y volvió a lanzar fuertes dichos.

“Francesco puede ir con su padre, con su abuelo. Es más, yo tengo una perimetral con el papá de mi hijo, y a la madrugada mi hijo viaja a Córdoba por seguridad con sus abuelos”, contó en el ciclo que conduce Marcela Tinayre.

“Todas las mujeres lo que hacen es pelearse con su pareja y no les permiten a los padres ver a sus hijos. ¿Qué culpa tiene el nene? Yo me he peleado mil veces con Facundo, el papá de mi hijo, y he tenido perimetral, botón antipánico y siempre pudo ver a su hijo”, contó.

"Yo no sé qué paso a la mañana. Es raro. Rarísimo. Ustedes saben cómo se maneja, yo no". G-plus

MORE RIAL MANDARÁ A SU HIJO A CÓRDOBA TRAS EL CHOQUE QUE SUFRIÓ

Al hablar sobre su accidente, fue muy picante al poner en duda la coincidencia con sus acusaciones mediáticas contra el conductor de Argenzuela. “Yo no sé qué paso a la mañana. Es raro. Rarísimo. Ustedes saben cómo se maneja, yo no”, se despachó, mientras aseguraba que no estaba nerviosa.

Chiche Gelblung lanzó una pregunta súper polémica. “¿Vos creés que te mandaron sicarios a chocar? ¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?”

“No tengo idea. Yo aprendí que no se puede acusar a alguien sin tener las pruebas porque puedo tener problemas legales y ya más, no tengo ganas”, respondió. “Fue muy raro todo porque yo siempre salgo con mi hijo. Nunca choqué en mi vida y justo hoy que no salí con él…”, concluyó, enigmática.