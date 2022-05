Dramático relato de Estelita Muñoz sobre el accidente que casi le costó la vida: "Me salvé de milagro"

Este domingo, Estelita Muñoz, la ex esposa de Luis Ventura relató que sufrió un accidente doméstico que casi le cuesta la vida cuando un velador que tenía sobre el respaldas de su cama inició un incendio en medio de la noche.

“Hace unos días yo estaba en mi cuarto, y encendí un velador que (…) tengo en la pared y el respaldar de la cama, alto, da justo sobre uno de los veladores que se ve que calentó el cuero y se empezó a quemar", recordó Estelita, y señaló que eso casi le provoca la muerte por asfixia.

"El humo que largaba es como que me adormeció, no me di cuenta y me debo haber quedado dormida en ese momento. Algo del destino, yo supongo que es mi madre, hizo que me despertara con un fuerte dolor de cabeza, horrible, y el humo que había”, agregó la panelista.

ESTELITA MUÑOZ RECORDÓ CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

“Había tanto humo que ni sabía de dónde venía, pero cuando giré la cabeza hacia atrás vi que del respaldar salía humo, y dije ‘no me puedo quedar dormida porque si me duermo acá, sigo para el otro lado”, explicó.

“No había fuego, sí chispas, como que se iba incendiando el relleno. (…) Me salvé de milagro, porque estaba como medio paralizada y no podía reaccionar, pero después fui al baño y mojé una toalla y la puse sobre el respaldar, pero se calentaba porque se quemaba la gomaespuma”, recordó Muñoz.

“Yo estaba sola, eran como las dos de la mañana. Nunca prendo ese velador, quizá fue de casualidad. No quería llamar a mis hijos porque pensé que se iban asustar, así que saqué el respaldar como pude, y lo empujé a por las escaleras hacia abajo", explicó, muy afligida por lo que estaba recordando.

"Pensé que me iba a desmayar del humo que iba soltando el respaldo y que me daba en la cara. Creí que me caía en la escalera. Me dijeron que quizá la bombita era muy potente y estaba demasiado cerca del cuero y lo empezó a prender”, siguió.

Cuando saqué el respaldar al patio le tiré agua, no es que tenía fuego, pero parecía que se quemaba por dentro porque salía mucho humo", cerró Estelita, que confesó que en determinado momento le pidió a su madre “que la salvara".