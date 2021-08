La dramática situación de Enzo Pedraza, de Cuestión de Peso, que le impide seguir con su tratamiento: "Me quedé sin trabajo"

Enzo Pedraza, exparticipante de Cuestión de Peso, está viviendo una dramática situación. El joven se quedó sin trabajo, le cuesta mucho llegar a fin de mes y ya no puede seguir con su tratamiento. Por eso, siente mucho temor de volver a engordar.

"Cuando me quedé sin trabajo, dejé de consumir frutas y verduras para mayormente seguir el tratamiento porque no me alcanzaba. Encima esa comida es cara y el gimnasio lo dejé por completo porque no me alcanzaba para pagar. Empecé a entrenar en mi casa para seguir incentivado", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, contó cómo se arregla sin dinero y lejos del gimnasio. "Hasta el día de hoy que no volví al gimnasio, es carísimo y más por la pandemia. Lo único que salgo a caminar y con eso me mantengo, pero no es lo mismo", sumó el joven que participó de programa en 2017 y en ese entonces bajó 50 kilos.

A pesar de su falta de recursos, hace todo lo que está a su alcance para seguir cuidado su salud: "Desde que me quedé sin trabajo, me costó. En casa lo más sencillo para cocinar es guiso, fideos, arroz, que es comida que es de pocas calorías. Pero yo medía mi porción y más o menos ya sabía lo que tenía que comer. Hay que seguir, por más de que no tengamos los recursos necesarios”, añadió, positivo.

Y cerró revelando cuál es su sueño. "Lo que comés siempre en porción moderada por más que no tengamos la plata necesaria para comprar frutas y verduras, pero al menos haciendo caminata que es así como me mantengo yo. Mi sueño tras llegar al alta fue operarme de los colgajos, algo que nunca pude hacer por la falta de dinero”, concluyó, sincero.