El drama de Yanina Latorre por una bacteria que le afectó los oídos: "Pensé que perdía la audición"

Este lunes, Yanina Latorre se mostró muy afectada por una extraña infección que le provocó una miringitis bullosa que a su vez le hizo sangrar un oído y la tuvo a muy mal traer todo el fin de semana.

Pía Shaw entrevistó a Yanina, que salió al aire desde su casa” en LAM y explicó que “se le tapó el oído” el viernes pasado en el vivo del programa, y el malestar siguió toda la noche. “Tipo dos de la mañana me empezó a doler el oído de una manera descomunal”, explicó.

“Pasé una noche tremenda. Lloré toda la noche, cambiaba de postura, trataba de ver una serie, esperando que amanezca para llamar a un otorrino porque creía que en una guardia me iban a diagnosticar una otitis”, agregó Yanina.

QUÉ LE PASÓ A YANINA LATORRE EN SUS OÍDOS

Yanina contó que finalmente, a eso de las cinco de la mañana, sintió que el oído “le estalló”. “Me empezó a salir sangre del oído. Me agarraba la cabeza, me agarraba la vida. Lo único bueno es que en esa puntada el dolor cedió”, explicó.

Finalmente, Yanina contó que logró contacta a un otorrinolaringólogo conocido de su familia, que le explicó cuál era su dolencia real. “Una bacteria de la gripe se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama ‘miringitis bullosa’”, recordó Yanina al aire.

“Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre, que fue lo que me pasó a mí en esa madrugada. Me limpiaron y me aspiraron, pero desde ese momento estoy como sorda y tengo un zumbido en el oído que no se me fue”, agregó.

Tras señalar que todavía tiene ampollas que le molestan, Yanina explicó que por lo menos no sufre dolor por la medicación pero que “no la está pasando bien”. “Estoy atacada, quiero arrancarme el oído, y encima sigo con la gripe”, cerró.