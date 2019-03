Dónde se filmó y todos los detalles de Triple Frontera, la gran película de acción de Netflix

Netflix sigue apostando a sus producciones originales y el 13 de marzo pasado estrenó Triple Frontera, una gran película para los fanáticos de acción. El filme, dirigido por J. C. Chandor, está protagonizada por un elenco de lujo: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y Adria Arjona (la hija del cantante Ricardo Arjona).

Referencia imposible de ignorar para los argentinos, el título hace referencia a la zona fronteriza que comparte nuestro país con Paraguay y Brasil. Allí, se desarrolla una historia con un gran despliegue de producción cargada de tensión, disparos, explosiones y narcotráfico.

El detalle curioso: ninguna de las escenas fue filmada en la región. Si bien en un principio se había evaluado, la producción se inclinó por rodar la película en Colombia, Hawai y California.

Sinopsis

Un grupo de ex agentes de las Fuerzas Especiales se reúnen para planear una operación en una zona multi-fronteriza escasamente poblada de América del Sur. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes olvidados emprenden una peligrosa misión a título personal en vez de hacerlo por su país. Pero cuando los eventos toman un giro inesperado y amenazan con salirse de control, sus habilidades, sus lealtades y su moral son empujadas a un punto de ruptura en una batalla épica por la supervivencia. Dirigida por el nominado al Premio de la Academia J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year) y coescrito por Chandor y el ganador al Premio de la Academia Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty).