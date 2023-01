Dominique Metzger habló de las constantes agresiones que recibe sobre su cuerpo: "La gente es muy hiriente"

Dominique Metzger habló en Telenoche de las agresiones que recibe por su cuerpo en las redes sociales y cuánto la afecta los mensajes de los haters.

“Es todo un tema la verdad las redes sociales, a nosotros nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, dijo la conductora.

Entonces, Dominique aprovechó el medio para llamar a la reflexión: “Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos”.

DOMINIQUE METZGER CONTÓ QUÉ LE DICEN LOS HATERS

Dominique Metzger contó en Telenoche qué le dicen los haters: “‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”.

