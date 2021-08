La dolorosa confesión de More Rial sobre Silvia D'Auro: "Yo le escribí cuando nació Fran y nunca me respondió"

El vínculo de Morena Rial con su madre adoptiva, Silvia D’Auro (56), se quebró hace casi una década, luego que Jorge Rial firmara el divorcio tras 21 años de casados. En ese momento, More (22) y Rocío habían elegido quedarse con su papá y luego la Justicia le dio la tenencia de las chicas al exconductor de Intrusos.

Dolida por el abandono que sufrió, la hija mayor de Rial había deslizado la posibilidad de demandar a su mamá, y en Los Ángeles de la Mañana explicó por qué no tienen relación familiar. “No es que no quiera tener relación, está todo mal de entrada. Pero cuando nació Francesco (2) yo le escribí y del lado de ella nunca hubo una respuesta”, afirmó.

“Más allá de que me bardeara en Twitter diciendo como que ella no iba a ser abuela cuando quedé embarazada y todo, después nunca quiso saber nada. Y creo que la que está errada es ella, porque si en su momento nos adoptó fue por algo. Ahora tiene que cambiar ella su pensamiento. Yo capaz que a veces actúo por impulso, pero acá la adulta tendría que ser ella y nunca lo fue”, se explayó More sin que le temblara el pulso.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si el hecho de ser madre ella misma le había cambiado la forma de analizar sus conflictos con su mamá, Morena fue categórica: “Hay cosas que entiendo menos. No sé. Es problema de ella. Ella en su momento eligió borrarse y sabrá por qué”.

Al final, Morena Rial enfatizó que ya superó el dolor por no contar con Silvia D’Auro en su vida: “Nos dejó de muy chicas, adolescentes, y ahora no me afecta en nada”.