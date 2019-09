Dolores Fonzi contó cómo fue el momento en que se enteró que tenía cáncer de mama: "Me quedé helada y me largué a llorar"

A un mes de haberse enterado de que tenía cáncer de mama y tras haberse sometido a una mastectomía, a Dolores Fonzi la declararon curada. Sin embargo, jamás olvidará cuál fue su primera reacción cuando, el 8 de abril de este año, el médico le informó su diagnóstico.

"Estaba en el set de grabación de Puerta 7, recién maquillada y sola. Me llamó la médica, que estaba de viaje, para que ganara tiempo. Me quedé helada y me largué a llorar. 'Listo, ahora sí, a grabar', me dijeron de repente y yo no podía caminar. Me movía lento, estaba en otro mundo, fue rarísimo", recordó la actriz en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

"Me quedé helada y me largué a llorar. Me movía lento, estaba en otro mundo, fue rarísimo". G-plus

Y sincera, Dolores reveló que no esperaba el diagnóstico que le dieron, a pesar de que ella había "palpado" algo y por eso se acercó a la clínica. "Llegué al médico después de haber palpado algo. No debería ser así, una debería hacerse los análisis periódicamente. Me hicieron una serie de estudios, estaba alerta pero no esperaba el diagnóstico", confesó Dolores.

"Me hicieron una serie de estudios, estaba alerta pero no esperaba el diagnóstico". G-plus

Al mes de haberse enterado de que tenía cáncer de mama, Dolores se operó y, gracias a la ayuda de los profesionales, logró superar la enfermedad. Pero la actriz se considera afortunada y, antes de cerrar, aclara: "De todos los panoramas que hay de esta enfermedad, el mío fue muy afortunado. Es fuerte".