El dolor de Jorge Rial, en shock por la muerte de Mauro Viale: "Es una piña en medio de la cara, no me puedo ni mover"

El ambiente artístico, político y periodístico está de duelo por la muerte de Mauro Viale. Jorge Rial en diálogo con Rodrigo Lussich en El show de los escandalones expresó su dolor por la muerte del conductor, a los 73 años y tras un paro cardíaco mientras estaba internado en el Sanatorio de los Arcos por un caso grave de coronavirus.

“Es una piña en medio de la cara. Estoy acá, tirado en el sillón en el mismo lugar donde hace un ratito me enteré, sin poder moverme. Sin poder reaccionar y sin poder entender. Leo el graph del programa y no puedo entender que murió Mauro Viale. No lo puedo creer”, aseveró, sensiblizado.

“Era un gran tipo, de una gran generosidad. No profesional, era alguien que se acercaba y te hablaba con amor de los hijos, de los nietos. Me quedo con su solidaridad en momentos difíciles”, destacó el conductor de TV Nostra.

"Se peleó con los que quemaban barbijos y el tipo tuvo una posición absoluta de pedir que la gente se cuide. La paradoja es terrible y se lo termina llevando". G-plus

“Chiche Gelblung y Mauro para mí son dos de los grandes productores de la historia”, aseguró el periodista. “Él era periodista de pies a cabeza. Una bestia del periodista”, afirmó el conductor.

"Estamos todos conmovidos porque era un tipo de los nuestros". G-plus