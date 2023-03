Divertido sincericidio de Wanda Nara con Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis en MasterChef: "No me animo a presentarles un plato"

A poco de debutar en la conducción de MasterChef, Wanda Nara protagonizó un divertido momento con los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, y lanzó un fuerte sincericidio en pleno aire.

Todo comenzó cuando Wanda consoló a Nélida Ferreyra por no superar las expectativas de los chefs con su plato y convenciera más la presentación de su compañera, Silvana Díaz, quien pasó directamente al balcón y continúa en carrera.

“Felicitaciones, Silvana, te podés unir con tus compañeros en el balcón. Nélida, tenés una última oportunidad en la gala del domingo. Nos vemos, seguramente, con todo. A veces, en casa tienen éxito nuestros platos y acá no”, lanzó la presentadora.

Wanda Nara se sinceró con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en MasterChef: "No me animo a presentarles un plato". G-plus

Tras escucharla, De Santis tomó la palabra: “¿Por qué decís ‘nuestros platos’?”. A lo que Betular agregó: “Todavía no probamos nada tuyo”. Y Martitegui redobló la apuesta: “Hay promesas, pero todavía no”, la mandó al frente.

Fue entonces que la hermana de Zaira Nara se sinceró ante las cámaras en el programa de Telefe: “No me animo a presentarles un plato”, dijo, entre risas, atenta a la exigencia que tienen los profesionales con los concursantes.

EL EXABRUPTO DE CHINA SUÁREZ EN PLENA NOTA CUANDO LE PREGUNTARON POR WANDA NARA

Todo venía muy bien en la nota que Santiago Riva Roy le hizo a Eugenia “la China” Suárez para Socios del Espectáculo. Sin embargo, cuando el cronista quiso nombrarle a Wanda Nara, la actriz y cantante lanzó un tremendo exabrupto.

Santiago: -Te quiero preguntar, con todo respeto, si no te gusta la pregunta, no te vayas caminando de la nota.

China: -Me voy a ir porque me estás diciendo esto.

S: -No te vayas, terminémosla bien.

C: -Escuchá, terminémosla bien. ¿Para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?

S: -Después me dicen ‘no le preguntaste a la China por Wanda’.

C: -Vos tenés que tener huevos, plantarte en la vida y decir ‘yo no hago esas cosas’. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro. No la cag…

S: -Eugenia, gracias por esta nota. No es la intención incomodarte, de verdad.

C: -Estuviste a punto. No me incomodaste.

S: -No mates al mensajero. Chau, divina.

¡Qué momento!