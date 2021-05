Divertido sincericidio en vivo de Flor Peña con reclamo incluido: "Estoy tomando café porque estoy congelada"

El frío llegó a la ciudad de Buenos Aires y al estudio desde el que Florencia Peña sale al aire con su programa, Flor de Equipo. Al menos, así lo expuso con humor y sin filtro la conductora.

"Perdón, chicos, yo me estoy tomando un café porque estoy congelada. Me están por velar. Tuve que pedirme un café", señaló Flor, tras volver al vivo después de ver un tape de MasterChef y salir en pantalla con una taza en su mano.

Poniéndole humor al frío, Peña lanzó el clásico latiguillo de Moni Argento, su recordado personaje en Casados con hijos: "¡Cafecito!".

Aferrada a su pocillo con ambas manos para entrar en calor, Flor degustó el café en el transcurso del programa y no se privó de hacer un reclamo sobre la infusión. "Antes de que continuemos, yo pedí un café y me trajeron el peor café de la historia. Estamos hablando de MasterChef, del cheesecake, y en este bendito piso no te pueden hacer un buen café. ¡Van a rodar cabezas! ¡Nacho, Nacho (productor)!", disparó Florencia Peña, poniéndole simpatía al momento.