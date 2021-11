El divertido sincericidio de Roberto García Moritán sobre su canción a Pampita: "Fue debut y despedida"

En Los Ángeles de la Mañana mostraron un video extraído del reality Siendo Pampita en el que Roberto García Moritán sorprende a la modelo con una cena en la que se anima a cantarle junto a una orquesta. El gesto se ganó elogios por parte de algunos periodistas, por el riesgo que corrió el empresario al animarse a tanto.

Este martes en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable, Paula Varela se animó a preguntarle a Bautista Vicuña qué le pareció el gesto del marido de su mamá, y el adolescente no se guardó su opinión.

“Nunca lo vi a Rober cantando. Me pareció algo muy raro, que estuvo muy bien de su parte. Me pareció una cosa muy linda que no me esperaba”, contestó el hijo de Pampita.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN ASEGURÓ QUE SU CANCIÓN A PAMPITA FUE SU DEBUT Y DESPEDIDA

“Fue debut y despedida”, dijo por su parte Roberto García Moritán, como para dejar en claro que la canción no es lo suyo. “Viene la segunda temporada de Siendo Pampita, ahí ya tenemos que armar la banda, o bailar, hacer una coreografía”, le aconsejó Lucas Bertero y obtuvo

“Será otra cosa”, aseguró García Moritán. “Es una expresión de amor que no tiene otra intención que reírnos de nosotros mismos”, se defendió el empresario, ante las posibles críticas por su actuación.

“No pretendo hacerme el cantante ni nada por el estilo, sino mostrarle que, por ella, estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de papelón”, concluyó Roberto García Moritán sobre su decisión de dedicarle una canción a Pampita en una cena íntima.