Divertido sincericidio de Pampita sobre sus coincidencias amorosas con Nicole Neumann: "Es como un club, nos conocemos todos"

La semana pasada Nicole Neumann reveló en Santo sábado que había compartido dos hombres con Pampita y de inmediato varios ciclos de TV pusieron manos a la obra para averiguar la identidad de los involucrados. En Los Ángeles de la Mañana señalaron a Mariano Balcarce y Nicolás Palacios, pero la conductora se negó a confirmarlo, aunque cometió un pequeño sincericidio al respecto en una nota con Intrusos.

La modelo aclaró que “no compartió” hombres con Nicole, aunque dijo no “saber bien a quien se refiere, habría que preguntarle” antes de aclarar que ambas tienen muchas coincidencias. “Vamos a los mismos lugares, conocemos a la misma gente, vamos a bailar al mismo lugar toda la vida. Es como un club, como que nos conocemos todos”, señaló, sin darse cuenta del significado de sus palabras.

“Son distintas etapas de la vida, no sé bien a qué fechas se refiere pero debe haber sido cuando éramos chiquitas”, agregó y dijo no sentirse intrigada con la identidad de los dos involucrados, antes de contar que Roberto García Moritán hace oídos sordos a esas versiones. “Nunca daría motivos para que sea celoso. Soy muy seria con esas cosas del amor. Es muy sano de cabeza y jamás me ha hecho un planteo. Jamás le he provocado inseguridades, ni siquiera como histeriqueo, le hace mal a la pareja y no me gusta”, concluyó Pampita.