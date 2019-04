El divertido intercambio de chicanas entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras el campeonato que ganó Racing

A falta de 10 fechas para que finalice la Superliga Argentina de Fútbol se abrió el mercado de pases en el receso veraniego, y Darío Cvitanich (34) dejó el Banfield que lo vio surgir, donde había vuelto y era capitán, ídolo y figura, para jugar en un Racing que iba puntero de la Superliga 2018/19. A la distancia, la decisión que tomó luego de conversarlo mucho con su esposa, la modelo y periodista Chechu Bonelli, rindió sus frutos, y el delantero fue una pieza clave para que la Academia se consagre campeón de la liga argentina por 18va vez en su historia.

Así es que horas después de los merecidísimos festejos, el crack habló de todo con SportsCenter, el noticiero deportivo de ESPN que conduce su esposa en la edición del mediodía. Fue así que se produjo un gracioso intercambio de chicanas entre los padres de Lupe (5) y Carmela (3). Quien arrancó con las bromas fue Chechu, quien tras la coronación reflexionó sobre el momento de colgar los botines por parte de su pareja: "Si querés te podés retirar tranquilo, aunque no estaría mal que juegues un par de años más, sobre todo por la rutina. Gracias porque me hacés mejor persona cada día. Te amo, Bebecvita", en referencia al cariñoso apodo que le puso Jonathan Cristaldo, el jugador al que Cvitanich le ganó el puesto de titular.

Rápido, Darío emprendió el contragolpe: "El placer de compartir mis días con vos. Vos sabés la interna, lo que sufrimos al comienzo, con esta presión, y haciendo el aguante. Si querés que juegue un poco más tratá de que las nenas no estén durmiendo en la cama cuando yo llego y que pueda descansar bien, porque ya tengo 34 años, y no es lo mismo que a los 26". Y envalentonado, incomodó todavía más a su mujer: "Aunque sea dejame un sanguchito, un tupper, algo... Ayer llegué y por suerte había un pan lactal, jamón crudo y una gaseosa. Ese fue mi festejo".

¡Aquí está! El famoso video motivacional que preparó @chubonelli para Darío Cvitanich, en la previa de la "final" ante Tigre en la Superliga. ¡Funcionó, #RacingCampeón! pic.twitter.com/iXYxaSlgU0 — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 de abril de 2019

Entre risas, Chechu Bonelli se defendió de los dichos de Darío Cvitanich: "Jamás me imaginé que iba a llegar a casa sin cenar. No me hagas quedar mal en público. ¿Sabés cuántas veces lo esperaba para comer y cuando llega me dice que ya comió? Son pequeños detalles los que se me escapan".