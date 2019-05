La divertida respuesta de Leticia Siciliani sobre el rumor de affaire de Grilseda con el Pocho Lavezzi

Grilseda Siciliani no sólo fue la encargada de abrir la pista del Súper Bailando 2019, también fue la receptora de la primera e incisiva pregunta de Ángel de Brito, uno de los jurados del certamen de baile.

"¿Es cierto que saliste con el Pocho Lavezzi?", le consultó el periodista a la actriz y bailarina, quien respondió sorprendida: "¿Qué? No, no es cierto. Nada que ver. Lo conozco, es divino".

"Si es mi cuñado, quiero una camiseta. Pero no tengo esa suerte", dijo Leticia sobre el rumor de affaire de Griselda y Lavezzi. G-plus

En plena salida teatral, Leticia Siciliani fue consultada por la versión amorosa que unió a su hermana con el futbolista y por la performance de Griselda en la pista de Marcelo Tinelli ¡y fue crítica con el jurado!

"A mí me encantó, pero yo no entiendo de baile. Para mí estuvo espectacular, la admiro un montón u para mí estuvo divina", comenzó diciendo la joven actriz de la obra teatral Delia, en nota con Confrontados. Luego, apuntó con picardía contra De Brito, Pampita, Flor Peña y Polino: "El jurado estaba un poco exigente, y me molestó un poco. Pero entiendo que son los que conocen el show, lo que está bien o no para esa pista, que pareciera muy especial, que no se parece a otras pistas a las que ella ha bailado. Igual, estuvieron amorosos, no la mataron. Le dijeron la realidad, que esperaban un poco más, y me parece bien".

Respecto, al rumor de affaire de Griselda y Lavezzi, lo negó con simpatía: "Un poco sí me sorprendió. Ángel siempre tira esas preguntas". Pero la notera le retrucó: "Pero vos dijiste '¿es mi cuñado y no me enteré?'". Fue entonces que Leticia lanzó una divertida respuesta para salir del asunto: "No, me mato. Si es mi cuñado, quiero una camiseta. Pero no tengo esa suerte".