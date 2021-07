La divertida reacción de Lali Espósito cuando Julieta Puente le contó que la ven parecida a ella: "Me agrandaba porque me lo decían y yo era su fan"

Dispuesta a hablar de todo, Julieta Puente, la periodista que tuvo un paso fugaz por La Academia (eltrece), contestó a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram.

Y cuando una seguidora le consultó si alguna vez le dijeron que sería físicamente parecida a Lali Espósito, dijo que sí y relató una divertida anécdota de cuando era adolescente.

"Un montón de veces... ¡Pero no sé por qué! Una vez en el colegio me agrandé porque me lo dijeron y yo era su fan. Así que me hice un collage de las dos y se me rió toda la escuela", contó Juli mencionando a Lali.

Al leer la divertida anécdota de la periodista, la cantante la replicó y le contestó súper buena onda. "¡Quiero ese collage para poner en mi cuarto!", le dijo.

¿Se parecen?