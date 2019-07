La noche del lunes tuvo a dos Florencia Peña en ShowMatch. Nico Occhiato debutó en la pista y lo hizo acompañado de una bailarina que se llama exactamente igual que la jurado, lo que generó un divertido momento.

“El problema lo va a tener ella, no sabe lo que la van a putear. El problema no lo tengo yo, pobre santa. ¡No tiene que opinar de nada!”, lanzó con mucho humor la actriz, mientras la joven bailarina contó que desde hace mucho tiempo usa como nombre artístico Florencia Jazmín. “Florencia Peña hay una sola, yo ya no uso mi apellido”, aseguró, sonriente.

"Hasta me ha pasado de retirar un cheque en la Asociación Argentina de Actores de ella. Yo era menor, mi mamá iba a cobrar por mí y me dice que había un monto de Señor y señora Camas. Me dijo ‘¿tenés 16 años? ¿qué es lo que estuviste haciendo?'". G-plus

“Cuando era chica hacía muchos castings y era siempre motivo de bullying. Leían el nombre en voz alta, llamaba la atención, yo estaba sentada ahí abajo y tenía que decir ‘soy yo’”, recordó, sobre por qué decidió cambiarse el nombre.

“Hasta me ha pasado de retirar un cheque en la Asociación Argentina de Actores de ella. Yo era menor, mi mamá iba a cobrar por mí y me dice que había un monto de Señor y señora Camas. Me dijo ‘¿tenés 16 años? ¿qué es lo que estuviste haciendo?’”, recordó Florencia entre carcajadas. “¡Me la mandó el enemigo!”, lanzó la jurado, risueña.

Sin embargo, Marcelo Tinelli le dijo que en ShowMatch la va a llamar por su verdadero nombre. Y la jurado se sumó a la iniciativa y dijo: "Cuando ella baile, yo paso a ser María Florencia Peña". Y cuando bailó... ¡la rompió toda! Elogios al por mayor del jurado y el BAR, más allá de las limitaciones de un Occhiato que buscó no desentonar, y 19 puntos para un debut más que promisorio.

