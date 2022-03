La divertida reacción de Dalma Maradona cuando el notero le pidió que la ayude con Daniel Osvaldo, su cuñado: "A mí no me metan en el medio"

Luego de las repercusiones que generó la reacción de Daniel Osvaldo cuando Tucho –el cronista de A la tarde- le quiso hacer una nota días atrás (lo que despertó el enojo del cantante) el notero aprovechó para hacerle un pedido especial a Dalma Maradona.

Antes de culminar con la nota que la hija de Diego Maradona le dio al ciclo de América, el notero pidió la palabra: “Quiero que Dalma logre una sola cosa”, comenzó diciendo.

“Haceme la onda con Osvaldo (su cuñado y novio de su hermana, Gianinna) para que no me deje clavado en las notas”, agregó. A lo que Dalma se tapó la cara para disimular la risa y cerró: “Yo no sé qué pasó, pero a mí no me metas en el medio, ya veo que después la ligo yo. ¡A mí sácame del medio!”.

¡Qué momento!