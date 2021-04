Divertida reacción de Cinthia Fernández al escuchar la organización de Pampita con sus hijos: "Me caés mal; te envidio"

El cómplice mano a mano de Jimena Barón y Pampita, al coincidir en la foto promocional de La Academia, formato en el que ambas serán jurados, dio pie a una divertida reacción de Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana.

"Pampita es terrible. En su casa todo funciona perfecto. Hablás con ella y en su casa hay un silencio, que vos decís '¿y los pibes?'. 'Están durmiendo'. ¡Y son las ocho y media! Yo lo tengo a Momo agarrado del pelo", le dijo Jimena a la modelo, sorprendida por la organización familiar que tiene en su casa, siendo un hogar lleno de niños.

Atenta al pícaro análisis de Barón, Pampita acotó: "Tanta gente en casa, sin ciertas reglas no se puede. Si todos me caminan por la cabeza, me vuelvo loca".

"Quiero decir públicamente, te envidio. Me caés mal. A mí no me funciona". G-plus

Al ver la nota en LAM, y siendo madre de tres niñas, Charis, Bella y Francesca, Cinthia reaccionó en vivo con un divertido sincericidio sobre la estructura que Pampita logró con sus hijos: "Quiero decir públicamente, te envidio. Me caés mal. A mí no me funciona", aseguró con humor.