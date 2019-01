La divertida explicación de Jimena Barón y Mauro Caiazza a Momo sobre cómo se enamoraron

Aquel primer flechazo que comenzó en la pista de Bailando 2018, se convirtió en un noviazgo que avanza a paso firme. Así queda reflejado en los videos que comparte Jimena Barón (31) en las redes donde se la ve disfrutando de su día a día junto a Mauro Caiazza (33) y Momo (4), el hijo que la artista tuvo con Daniel Osvaldo (32).

Ahora, a varias semanas de que culmine el programa que condujo Marcelo Tinelli por eltrece, el clan viajó a Santa Fe, donde es orindo Caiazza. Y en medio del viaje, los tortolitos tuvieron la siguiente conversación con el pequeño donde contaban cómo se enamoraron.

Mauro: -Se enamoró perdidamente de mí y me empezó a dar besos...

Jimena: ¿Yo me enamoré perdidamente de vos? Vos te enamoraste de mí. Te hacías el ganso.

M: -Y yo le dije "ey, pará un poco, sos mamá".

J: -¿Qué tiene que ver eso?

M: -Y ella me decía "no me importa nada, soy una madre responsable".

J: -Momo, ¿te cuento yo cómo fue? Estábamos ensayando para el Bailando y yo pensaba "¿este paso era así?". Por qué yo siento el ganso? Y le decía a Mati (Napp, el coach de la dupla en el certamen) que algo estaba pasabdo y me respondía que había que bailarlo así.

M: -Y sí, porque se baila así.

J: -Yo me sentía una gansa.

M: -Eran simplemente para ganar el BaIlando.

J: ¿Y qué pasó?, jajaja.

M: -Jajajaja.

¿Clarito?