La noche del sábado 22 el Chino Leunis (38) fue hasta Tecnópolis junto a su nueva pareja, en su primera salida pública después de que a mediados de octubre blanqueara su separación de Karin Rodríguez (39), con quien se casó en 2010 y fue padre de Delfina (9). La portada de la revista Paparazzi mostró al conductor de Morfi en el ingreso a la función del Cirque du Soleil, de la que también participaron sus padres.

Tras la primicia del semanario, el Chino se hizo cargo de su relación cuando Zaira Nara sacó el tema en vivo, con revista en mano. Risueño, y un tanto sonrojado, Leunis aclaró uno de los datos sobre su novia: “Quiero decir algo muy importante. No se llama Macarena”. Con Zaira desconcertada, el periodista fanático de Racing Club explicó el origen de la confusión: “Le decimos Maca, pero no se llama Macarena. Se llama María Magdalena”.

Más tarde, se sorprendió por el hecho de estar en la portada de Paparazzi: “Es muy loco, me sorprendió mucho. No es que me invadieron los papparazzis, fuimos a ver el Cirque du Soleil con mis viejos… Y no es que soy Luis Miguel y los fotógrafos me buscan. De repente pasó que escuché los flashes y dije bueno...”.

Como la señora a la que María Magdalena ayudaba a caminar era la madre del Chino, él justificó: "En ese momento como que pintó esconderse. No es muy normal. No es algo habitual”. Al final, Zaira Nara logró que el Chino Leunis mirara fijo a la cámara y reconociera su amor con María Magdalena: “Sí, tengo novia, je, je”.