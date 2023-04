Dieron a conocer cuáles son los planes de Jey Mammon tras viajar a Europa: "Él volvería en breve a la Argentina"

Luego de las repercusiones que despertó el viaje de Jey Mammon a Europa después de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso, Mariana Brey dio detalles de cuáles serían los planes del conductor en los próximos días.

La panelista de Socios del Espectáculo dio a conocer la charla privada que mantuvo con Jey: “Jey me dijo ‘la verdad, estoy intentando poner mi cabeza en apagado hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor, y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas’”, comenzó diciendo.

“Después, otra cosa que él no me la confirma, pero que a mí me llega por otro lado, es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina. Este no va a ser un viaje extenso, no es Juan Darthés, que no volvió más”, agregó.

Más sobre este tema Mariana Brey dijo que Telefe le cerró para siempre la puerta a Jey Mammon: "No lo quieren"

“Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada y será en breve. No quiero poner fechas, porque la verdad es que no las sé, tampoco Jey me contesta sobre eso”, continuó Brey. Y Nancy Duré cerró: “15 días”.

Más sobre este tema Se supo la cifra que Jey Mammón le habría pagado a Fernando Burlando: "Cobra por el trabajo que le da a su cliente"

NAZARENA VÉLEZ REAFIRMÓ SU POSTURA SOBRE SU AMISTAD CON JEY MAMMON

Luego de que Nazarena Vélez dejara en claro su fuerte postura contra Jey Mammon, quien supo ser su gran amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso cuando era menor de edad, la panelista de LAM reafirmó sus dichos

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la angelita en el ciclo de América.

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, agregó.

"YO, CLARAMENTE LE SOLTÉ LA MANO A JEY MAMMON. A MÍ ME PASA ALGO CON EL ABUSO INFANTIL QUE ES IMPERDONABLE". G-plus

Y cerró, con la voz quebrada: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.