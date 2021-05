Diego Ramos habló a fondo sobre sus fallidas experiencias amorosas: "He sido un cornudo"

Si bien Diego Ramos está felizmente en pareja hace tres años, no intenta evadir su fallido pasado amoroso. De hecho, el panelista de TV Nostra (América) aseguró que le fueron infiel en varias oportunidades y admitió que él también lo hizo, pero que la pasó horrible y sintió culpa.

“Nunca he sido un gran metedor de cuernos, he sido un gran cornudo. Cuando estuve con alguien fuera de la pareja o me hizo ver que tenía que dejar a esa pareja o que estaba bueno luchar. Si pasa, hacelo bien para que no me entere porque no me gustaría...", reflexionó en diálogo con Teleshow.

Además, contó que alguna vez él también fue infiel. Eso sí, asegura que hacerlo es "espantoso" y que prefiere disfrutar de un vínculo de pareja tranquilo, sin sobresaltos.

“Siempre fui larguero. Soy muy tranquilo, me gusta la cosa asentada, el código de la pareja, la convivencia. He metido cuernos en la vida... Pero la mentira y el vivir escondiéndome me daría mucha culpa. Las veces que lo hice me angustió más de lo que lo disfruté”, cerró, sincero.