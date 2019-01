El viernes 4 por la tarde, la salud de Diego Maradona (59) se convirtió en noticia al difundirse su presencia en la clínica de Olivos, para hacerse un chequeo de rutina, previo a su viaje a México, país en el que actualmente reside por motivos laborales: es el DT de los Dorados de Sinaloa.

"Maradona internado. Le descubrieron un sangrado estomacal y será sometido a una endoscopia en la clínica Olivos. Se estaba haciendo un chequeo para volver a México. Está con @gianmaradona, @JanitaMaradona y @DiegoMaradonaJr", anunció Jorge Rial en Twitter, antes de que Maradona sea dado de alta, en perfecto estado de salud.

"Lamento que se hayan preocupado sin motivo. Quiero decirles que no pasó nada, que estoy bien. Y que hoy me cuido para mis nietos Benja, Dieguito Matías, y para mi hijo Diego Fernando". G-plus

Atento a las versiones periodísticas, Diego salió al aire en La Red y explicó su visita médica. "Fui a la clínica a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada, pero el amor no cambia, todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", dijo. Y agregó: "Con la sonrisa que me arranca mi nieto, el hijo de Diego, con toda mi familia completa, no puedo estar mal. Entré a la clínica con 59 años y salí con 50. Es para los estúpidos de siempre, pero ya me río. Me vienen a buscar, yo no voy a tocarles el timbre".

No conforme con su descargo, Maradona publicó un contundente mensaje en Instagram, en el que resaltó que está bien y que las razones para estar saludable se las dan sus nietos y su pequeño hijo, Dieguito Fernando, fruto de su relación pasada con Verónica Ojeda.

"Quiero agradecerles por los mensajes de aliento. Lamento que se hayan preocupado sin motivo. Quiero decirles que no pasó nada, que estoy bien. Y que hoy me cuido para mis nietos Benja, Dieguito Matías, y para mi hijo Diego Fernando. Les mando un beso a todos", escribió el exfutbolista, dando por terminado el tema.