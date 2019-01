Diego Maradona dejó la clínica tras una serie de estudios programados: "Entré con 59 años y salí con 50"

Lo que había comenzado como un chequeo de rutina antes de volver a trabajar a México, terminó con rumores de internación. "Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en la Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", informaba en la mañana del viernes Matías Morla, abogado del Diez.

Pero cerca de las 17 horas, Jorge Rial informaba a través de su cuenta de Twitter: "Maradona internado. Le descubrieron un sangrado estomacal y será sometido a una endoscopia en la clínica Olivos. Se estaba haciendo un chequeo para volver a México. Está con @gianmaradona, @JanitaMaradona y @DiegoMaradonaJr". El periodista arrobó a Gianinna, Jana y Diego Junior, tres de los cinco hijos del técnico del equipo subcampeón de la Segunda División del fútbol mexicano.

Cerca de las 18 horas, Rial agregó: "Ya terminó la endoscopia. Todo bien. Pero tienen que hacerle unos estudios más para determinar el origen del sangrado. Se descartó que fuera por su baypass gastrico. Por ahora seguirá internado". Pero Dalma salió a desmentir la información. En respuesta a un tweet de Ángel de Brito, que también hablaba de que Maradona estaba internado por un "sangrado estomacal", la hija de Diego lanzó: "¡No es cierto, Angel! ¡Están diciendo cualquier cosa! ¡No sé quién les pasa la info pero es grave, tratándose de salud, que digan algo que no es!".

"¡No es lo que dicen y mi hermana está sola con él", agregó Dalma luego. Y aclaró: "Está haciéndose estudios... ¡Desmiento las pavadas que dicen!".

Minutos más tarde, Dalma agregó: "A todos los que realmente estan preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él ¡y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron, ¡pero no es mi estilo publicar todo!". Dicho y hecho, sólo cinco minutos después de ese tweet, Diego dejó la clínica en medio de una marea de periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

Luego, el periodista deportivo Fernando Czyz informó: "Los estudios de Diego Maradona arrojaron una muy pequeña hernia estomacal de la que será intervenida la semana próxima previó a viajar a Sinaloa para retomar sus actividades como DT de Dorados. A no preocuparse que los seis estudios que se realizó dieron bien. El 10 está OK". Y agregó que pasará la noche en su quinta, supervisado por su médico personal.

