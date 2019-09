Diego Latorre relató el comienzo de su historia de amor con Yanina: "Me dijo que había muerto un familiar"

Poco acostumbrado a hablar de su vida personal, Diego Latorre visitó Pampita online junto a Lola, su hija, y una de las preguntas que no faltó fue cómo conoció a Yanina Latorre. El periodista terminó contando que todo empezó gracias a una moda de los noventa y que después de muchos meses hablando por teléfono, terminaron enamorados y conviviendo en España.

“La vi por primera vez a Yanina en un solarium, estaban junto a la hermana. Entró con Maite, su hermana, que era como más espectacular, mientras que Yanina era linda, flaca. Le dije a Maite ‘presentame a tu hermana’ porque Yanina era muy tímida, no la bestia que es ahora”, recordó, entre risas.

“Yanina estaba en una relación en ese momento, entre que cortaba y no cortaba con el novio y yo estaba jugando en Tenerife, España. Estaba solo un mes en Argentina y me acuerdo que la primera vez que la invité a salir me dijo que se le había muerto un familiar. Típico. Ella es una mina derecha y estaba en una relación. Esperé mi turno, la seguí llamando y me fui a Tenerife”, relató.

Sin embargo cuando Diego viajó a jugar al exterior la relación poco a poco se fue enfriando: “Estuvimos tres meses incomunicados y decidí tirarme una última ficha. La llamé para el 31 de diciembre, le dije ‘Feliz Año Nuevo’. Rarísimo, de la nada y cuando llamé me atiendió la madre y me dijo que llame dentro de dos horas. Cuando la volví a llamar se reemocionó porque me había acordado. Estuve atento, detallista, algo que ahora no. Estuvimos hablando 6 meses por teléfono y me vino una cuenta de teléfono horrorosa”, contó, con humor.

“Cuando nos volvimos a ver en Buenos Aires, un año después, Yanina tenía miedo porque una cosa es estar de amigos por teléfono y otra es el contacto. Nos habíamos prometido cierto compromiso. Después resultó todo bien y fuimos para adelante”, siguió.

“Estuvimos un mes juntos en Buenos Aires y como yo tenía que regresar a España, ella tuvo que tomar la decisión de irse conmigo. Ella tenía 22 años, era 1993 y era una situación formal, le tuvo que pedir permiso a los padres, muy distinta a lo que los chicos hacen ahora. No sabíamos que futuro podíamos tener juntos, no había una convivencia”, reveló.

El exfutbolista recordó aquellos tiempos de los inicios de su convivencia: “Así que ella se fue conmigo y fueron muy divertidos los primeros días. Yanina es una mina muy preparada, que estudió en la facultad y se recibió de contadora y profesora de francés, así que imaginate lo que fue para ella hacer el primer omelette de su vida. Esas semanas fueron una risa”, rememoró.