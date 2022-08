Diego Brancatelli fue agredido en Corrientes: "Me rompieron un paquete de polenta en el pecho"

Diego Brancatelli vivió un tenso episodio en la puerta de un bar de la ciudad de Goya, en Corrientes, donde fue increpado por dos personas que lo golpearon en el pecho con un paquete de polenta.

Brancatelli, que suele defender su postura política con vehemencia tanto en los medios como en sus redes sociales, viajó a Goya para grabar un episodio del ciclo Argentina 100 por ciento y se hizo presente en un bar al que lo habían citado, y en donde fue encarado por dos personas de mala manera.

En este marco, el periodista escribió en Twitter: "Me acaban de amenazar en Goya. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes) pero si que actúe si hay imágenes".

BRANCATELLI RELATÓ CÓMO FUE LA AGRESIÓN QUE SUFRIÓ EN CORRIENTES

En las últimas horas se viralizó un video que Diego Brancatelli grabó en su el jardín de la casa que comparte con Cecilia Insinga y sus hijos. "La pasé muy bien y hubo una demostración de afecto increíble. Agradezco al pueblo correntino por haberme hecho vivir cosas tan hermosas que en ninguna otra provincia me sucedió", señaló.

"Haciendo notas me tocó ir a un bar donde iba a tocar un músico reconocido y yo había publicado que iba a estar ahí a las 19.30hs pese a que llegué un poco tarde. Cuando llego, había dos personas en la puerta y se me acercan riéndose, con buena onda, con actitud positiva. Pensé que era como me pasa siempre que me saludan o me piden foto”, relató.

“Cuando me acerco, sacan un paquete de polenta, me pegan un golpe en el pecho, me tiran y me rompen el paquete de polenta en el pecho. Fue una situación muy violenta. Hacían todo tipo de insultos y amenazas al gobierno. También que yo era responsable en parte y cómplice de todo esto", cerró Bracatelli.